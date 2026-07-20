«АвтоВАЗ» отметил юбилей запуском обновленной Lada Niva Legend

«АвтоВАЗ» подготовил масштабное обновление внедорожника Niva Legend к 20 июля — дню рождения завода. Об этом сообщил Telegram-канал «АВТОВАЗ. Официально».

Главным новшеством стал двигатель 1.8, знакомый по модели Niva Travel. Мотор развивает 90 лошадиных сил и 153 Нм крутящего момента, паспортный расход топлива составляет 9 литров на 100 километров. Однако улучшение не ограничилось силовой установкой — всего Niva Legend получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных узлов и деталей.

Среди ключевых изменений — двусторонняя оцинковка панели облицовки радиатора, капота, крыши, обеих панелей задней двери и наружной панели задка. Также анонсированы трехопорная раздаточная коробка, усовершенствованная подвеска, дисковые задние тормоза, регулировка руля по вертикали, современные подрулевые переключатели и более удобный рычаг коробки передач. В списке оснащения появились фронтальная подушка безопасности, центральный замок и единый ключ.

Как уточняет источник, после запуска обновленной версии завод прекратит выпуск классических моторов 1.7 для Niva. Серийное производство обновленной Niva Legend начнется 20 июля.

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