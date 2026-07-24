Шесть человек погибли в результате ДТП в Татарстане

В Зеленодольске шесть человек погибли при столкновении автомобиля с деревом

Шесть человек погибли в результате ДТП в городе-спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Татарстана в Telegram-канале.

Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос».

В результате столкновения водитель и пять пассажиров автомобиля скончались на месте от полученных травм.

Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, авто влетело в дерево и загорелось. В этот момент внутри находились семь человек, из них шестеро скончались. По предварительным данным, все погибшие являются подростками.

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