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Автомобили

Шесть человек погибли в результате ДТП в Татарстане

В Зеленодольске шесть человек погибли при столкновении автомобиля с деревом
Прокуратура республики Татарстан

Шесть человек погибли в результате ДТП в городе-спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Об этом сообщила прокуратура Татарстана в Telegram-канале.

Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос».

В результате столкновения водитель и пять пассажиров автомобиля скончались на месте от полученных травм.

Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, авто влетело в дерево и загорелось. В этот момент внутри находились семь человек, из них шестеро скончались. По предварительным данным, все погибшие являются подростками.

22 июля легковой автомобиль столкнулся с бензовозом в Пий-Хемском районе республики Тыва.

Ранее в Ростовской области спешащие на вызов пожарные попали в ДТП.

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