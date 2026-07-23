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Огромные баки и скрытые канистры: сотни водителей пытались вывезти топливо из Казахстана

Водители стали чаще пытаться нелегально вывезти топливо из Казахстана
Константин Михальчевский/РИА Новости

За последние три недели, с 1 по 21 июля, в пунктах пропуска на границах Казахстана были зафиксированы 1342 попытки незаконного перемещения горюче-смазочных материалов суммарным объемом более 112 тонн. Такую статистику приводит Пограничная служба Комитета национальной безопасности республики.

Министр внутренних дел страны Ержан Саденов отмечал, что с начала 2026 года, то есть за шесть месяцев, на границах были пресечены только 593 аналогичных инцидента. Таким образом, водители стали чаще пытаться нелегально вывезти топливо, используя огромные баки и скрытые канистры.

До этого Казахстан ввел ограничения на въезд и выезд автомобильного транспорта для предотвращения нелегального вывоза топлива и ГСМ. Грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать не чаще раза в сутки. Сами ограничения действуют еще с конца мая, но с начала июля были усилены после поручения премьера Олжаса Бектенова.

Ранее водители-иностранцы украли у работодателя тонну топлива и крупную сумму денег.

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