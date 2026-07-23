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Автомобили

Водители-иностранцы украли у работодателя тонну топлива и крупную сумму денег

В Крыму мигранты обокрали работодателя на тонну топлива и крупную сумму денег
Shutterstock

В Крыму мигранты украли у работодателем тонну дизельного топлива, четыре аккумулятора и 205 тыс. рублей. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.

«Похищенное имущество фигуранты реализовали, вырученные денежные средства разделили между собой, после чего предприняли попытку скрыться от органов следствия, покинув территорию Республики Крым и выехав в столицу», — говорится в сообщении.

По данным МВД, подозреваемые осуществляли грузовые перевозки. В ходе очередного рейса между ними и их работодателем произошел конфликт. Тогда злоумышленники решили похитить имущество и скрыться. Общая сумма ущерба составила 361 тыс. рублей.

В настоящее время нарушители найдены и заключены под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.

До этого в Краснодаре мужчины слили бензин из чужой «Газели». Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения. Заметно, как нарушители направили шлаг из заливной горловины в пятилитровую бутылку и скрылись за кустами.

Ранее на видео попало, как россияне заливают бензин в ложные горловины на кузовах авто.

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