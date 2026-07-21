Видео: на Урале квадроциклист пытался переехать Исеть и чуть не утонул

На Урале на видео попало, как мужчина переезжал через затопленный мост

В Сысертском районе Свердловской области из-за паводка затопило мост. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

«Потопы в Свердловской области добрались до «уральской Рублевки» <...> Из-за засорения моста топит сады, вода поступила в дома, люди там живут и на ПМЖ. На жалобы нам просто отвечают: «Эвакуируйтесь, мы ничем не можем помочь»», — говорится в публикации.

Инцидент попал на видео. На кадрах мощный поток воды переходит через мост, который практический полностью пропал из вида. Заметными остались только поручни. Также видно, что мужчина пытается перебраться через мост на квадроцикле. Вода сносит его, но он придерживает транспорт одной частью тела, а другой опирается о перила.

По данным канала, местные жители заявили о том, что за состоянием этого моста никто не следил.

До этого в селе Никольском Уральской области прорвало дамбу и подмыло дорогу. Последствия происшествия попали на видео.

Ранее сообщалось, что один из городов Урала затопило из-за «жуткого ливня с градом». Теперь он напоминает Венецию.