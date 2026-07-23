Видео: водитель автобуса протащил пассажира по салону и вышвырнул за двери

В Петербурге на видео попало, как водитель автобуса выкинул пассажира за двери

В поселке Шушары в Санкт-Петербурге водитель автобуса протащил пассажира по салону и выкинул за двери. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как водитель опрокидывает мужчину на пол автобуса и кидает ему вслед рюкзак. Далее он берет пассажира за руку и протаскивает его по салону в направлении дверей.

По данным канала, водитель дважды вытолкал пассажира из общественного транспорта. Сначала он нагрубил мужчине и приказал выйти. Однако пассажир не стал уходить. Он зашел в автобус через другую дверь. Далее водитель применил физическую силу. Этот момент попал на камеры очевидцев. После этого молодой человек не возвращался.

Также сообщается, что пострадавший не вступал в драку с водителем. Он лишь кричал и требовал вызвать полицию. Никаких подробностей о том, что послужило поводом для конфликта, пока нет. Причины и обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Ярославле ушел в ПВЗ, заперев пассажиров в салоне.