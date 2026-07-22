Водитель автобуса в Ярославле ушел в ПВЗ, заперев пассажиров в салоне

В Ярославле водитель автобуса запер пассажиров в салоне и ушел за посылкой

В Ярославле водитель автобуса закрыл пассажиров в салоне и пошел в ПВЗ за посылкой. Об этом сообщил Telegram-канал «76.ru — Ярославль онлайн».

«Посидел в кабине, надел кепку, после чего покинул автобус с пассажирами, закрыв все двери. Оказалось, пошел на ПВЗ забирать посылку прямо во время рейса», — поделились пассажиры.

Инцидент произошел с рейсовым автобусом №8«ТРК «Ярославский Вернисаж» — 15 МКР» 21 июля. Пассажиры пожаловались на поведение водителя в компанию, предоставляющую услуги перевозки. Как сообщается в источнике, компания принесла извинения.

До этого в Махачкале водитель запер женщин в раскаленном автобусе. Как выяснилось, между пассажирками и водителем возникла словесная перепалка из-за его отказа включить кондиционер. Водитель не хотел включать кондиционер, чтобы не расходовать топливо. Отмечается, что в результате ссоры водитель вышел и запер людей в духоте.

Ранее сообщалось, что нижегородский водитель автобуса высадил всех пассажиров из-за одного безбилетника.