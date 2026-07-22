В России создадут бронированные версии автомобилей Volga

В Нижнем Новгороде наладят выпуск бронированных седанов и кроссоверов Volga

Нижегородская компания «АрморГрупп» работает над созданием бронированных модификаций автомобилей Volga. Защиту получат флагманские седан Volga C50 и кроссовер Volga K50, сообщается на сайте «АрморГрупп».

Других подробностей проекта нет. Производитель указывает, что обе модели на данный момент находятся в процессе разработки.

«АрморГрупп» существует с 2006 года, когда компания выпустила свой первый бронированный автомобиль, разработанный на шасси Toyota Land Cruiser 100. При изготовлении машин используются пулестойкие защитные стекла и листы высоколегированной стали повышенной прочности. Бронеавтомобили проходят баллистические и стрелковые испытания.

До этого в Нижнем Новгороде наладили выпуск тяжелых рамных внедорожников «Кабан».

Нижегородский завод «Автомастер» организовал выпуск экспедиционных внедорожников «Кабан». Это прямой наследник модели «Вепрь», которая базировалась на агрегатах полноприводного грузовика «Садко», ныне снятого с производства.

Ранее стало известно, что моторесурс в иномарках россиян сократится вдвое из-за бензина Евро-2 и Евро-3.