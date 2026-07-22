В продаже возникли две редких «Волги» ГАЗ-3111 по цене одной

На продажу выставлен ГАЗ-3111 «Волга», к которому бесплатно идет второй

В казахстанском городе Таразе продают седан ГАЗ-3111 «Волга» 2001 года выпуска. Цена составляет 1,1 млн рублей. На факт публикации объявлений на популярных классифайдах обратила внимание «Газета.Ru».

Выставленный на продажу экземпляр оснащен двигателем Toyota 5VZ-FE объемом 3,4 литра и автоматической коробкой передач. Как уверяет автор объявления, это единственный сохранившийся автомобиль в максимальной комплектации.

В качестве бонуса продавец предлагает аналогичную машину в базовой комплектаций с 2,5-литровым мотором ЗМЗ-405 и механической трансмиссией. Ее владелец готов отдать покупателю бесплатно.

До этого стало известно, что нижегородская компания «АрморГрупп» работает над созданием бронированных модификаций автомобилей Volga. Защиту получат флагманские седан Volga C50 и кроссовер Volga K50.

Других подробностей проекта нет. Производитель указывает, что обе модели на данный момент находятся в процессе разработки.

«АрморГрупп» существует с 2006 года, когда компания выпустила свой первый бронированный автомобиль, разработанный на шасси Toyota Land Cruiser 100.

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