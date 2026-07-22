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Российских водителей предупредили о возможных сбоях в приложении «Парковки России»

Пользователей «Парковок России» предупредили о возможных сбоях в приложении
Агентство «Москва»

В настоящий момент у некоторых пользователей могут возникать трудности при оплате парковки в мобильном приложении «Парковки России» и на сайте parking.mos.ru. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Оплатить парковку можно через СМС. Второй вариант — голосовой сервис через единый контакт-центр «Московский транспорт».

До этого в России могут разрешить регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.

Правительство подготовило законопроект, который позволит гражданам России, которые случайно купили автомобиль, находящийся в международном розыске по линии Интерпола, регистрировать эти транспортные средства в МВД.

Инициатива направлена на защиту добросовестных приобретателей от процессуальных сложностей и упрощение взаимодействия с правоохранительными органами недружественных государств.

Ранее стало известно, что в России создадут бронированные версии автомобилей Volga.

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