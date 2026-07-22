Российских водителей предупредили о возможных сбоях в приложении «Парковки России»

В настоящий момент у некоторых пользователей могут возникать трудности при оплате парковки в мобильном приложении «Парковки России» и на сайте parking.mos.ru. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Оплатить парковку можно через СМС. Второй вариант — голосовой сервис через единый контакт-центр «Московский транспорт».
До этого в России могут разрешить регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.
Правительство подготовило законопроект, который позволит гражданам России, которые случайно купили автомобиль, находящийся в международном розыске по линии Интерпола, регистрировать эти транспортные средства в МВД.
Инициатива направлена на защиту добросовестных приобретателей от процессуальных сложностей и упрощение взаимодействия с правоохранительными органами недружественных государств.
Ранее стало известно, что в России создадут бронированные версии автомобилей Volga.