В России могут разрешить регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске

Правительство подготовило законопроект, который позволит гражданам России, которые случайно купили автомобиль, находящийся в международном розыске по линии Интерпола, регистрировать эти транспортные средства в МВД. Инициатива направлена на защиту добросовестных приобретателей от процессуальных сложностей и упрощение взаимодействия с правоохранительными органами недружественных государств. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Эксперт рабочей группы при Правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов подчеркнул, что действующий закон о регистрации транспортных средств нуждается в обновлении. При этом, по его мнению, предлагаемые изменения будут лишь первым этапом.

«У нас на сегодняшний день автомобили с иностранными регистрационными знаками, например, «невидимы» для автоматизированной системы оформления штрафов. И среди них вполне могут быть и те, которые находятся в международном розыске. Но из-за того, что их никак нельзя зарегистрировать и ввести таким образом в наше правовое поле, возникают дополнительные сложности», — объяснил специалист.

Попов также добавил, что целесообразно было бы предоставить МВД расширенные полномочия при разработке новых решений и систем, связанных с регистрацией отдельных категорий транспортных средств.

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