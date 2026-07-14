Видео: в Махачкале водитель запер женщин в раскаленном автобусе

В Махачкале водитель запер пассажиров в раскаленном автобусе и попал на видео

В Махачкале водитель запер пассажиров в раскалённом автобусе из-за просьбы включить кондиционер. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент попал на видео. На кадрах виден переполненный салон общественного транспорта. Также слышно, как пассажиры возмущаются из-за того,что водитель не согласился выключить кондиционер, заблокировал двери и вышел из автобуса, оставив людей в духоте. Сам он отошел на тротуар и присел на корточки.

По данным канала, пассажиры попытались договориться с водителем, но безуспешно. Они вызвали полицию, а затем самостоятельно открыли замки и покинули транспорт. Деньги за проезд им никто не вернул.

После того как видео инцидента разошлось в соцсетях, водителя нашли и уволили. В ходе проверки Минтранс выяснил, что кондиционеры в маршрутных автобусах отключают намеренно — чтобы экономить топливо. Всех перевозчиков предупредили о недопустимости подобных нарушений.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина устроила истерику в такси с требованием «рот закрой и езжай» и попала на видео.