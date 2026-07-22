Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Водитель выжил благодаря небольшой нише в смятой кабине

На Сахалине водитель упал в небольшую нишу смятой кабины грузовика и выжил
Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

В Южно-Сахалинске на карьере «Амфиболит» произошло серьезное ДТП с участием самосвала. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Грузовик съехал с трассы, рухнул в карьер и приземлился на крышу. Кабина автомобиля получила повреждения — ее сильно смяло. Однако, по словам свидетеля происшествия, со стороны водителя сохранилась небольшая пустота, которая и спасла мужчину. По предварительным данным, ДТП произошло из-за неисправности автомобиля.

Извлечь пострадавшего из смятой кабины помогли мужчины, находившиеся на карьере. Водителя оперативно госпитализировали. О его состоянии на данный момент официальной информации нет. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

До этого в Москве произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии автомобили разлетелись на детали. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора.

Ранее кадры жесткого ДТП в Петербурге, о котором говорили «родился в рубашке», попали на камеру.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!