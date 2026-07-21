В Нижнем Новгороде наладили выпуск тяжелых рамных внедорожников «Кабан»

Нижегородский завод «Автомастер» организовал выпуск экспедиционных внедорожников «Кабан». Это прямой наследник модели «Вепрь», которая базировалась на агрегатах полноприводного грузовика «Садко», ныне снятого с производства. Об этом сообщает журнал Motor.

В основе «Кабана» лежит грузовой внедорожник «Садко Next», который специалисты ателье «Автомастер» оборудовали цельнометаллическим кузовом. Машина оснащена 150-сильным турбодизелем ЯМЗ объемом 4,4 литра, с которым состыкована 5-ступенчатая механическая коробка передач.

До этого в продаже появился редкий рамный внедорожник за 250 тысяч рублей.

Derways Cowboy выпускался в Карачаево-Черкесии на протяжении двух лет (с 2004 по 2006 годы). Всего было сделано около 400 таких машин. Внедорожник базируется на узлах румынской марки ARO, но имеет оригинальный кузов.

Экземпляр 2004 года выпуска, оснащенный двигателем ЗМЗ-409, доступен на вторичном рынке всего за 250 тысяч рублей.

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