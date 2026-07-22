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Видео: американец прыгнул с моста, спасаясь от полицейской погони

В США на видео попало, как мужчина прыгнул с моста, уходя от погони

В США мужчина, уходя от преследования полиции на автомобиле, выскочил из машины и прыгнул с моста в озеро высотой около 30 метров. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на телеканал NBC News.

Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как мужчина едет по мосту. Далее он выходит из машины на ходу, перебегает встречную полосу, перепрыгивает через ограждение и скрывается из вида.

По данным источника, в правоохранительных органах признались, что сталкиваются с таким способом ухода от преследования впервые. Также сообщили о том, что мужчина остался жив.

До этого в Свердловской области мужчина пытался пересечь затопленный мост на квадроцикле. Инцидент попал на камеру. На кадрах видно, что мост практически полностью скрыт под водой — над поверхностью видны лишь поручни. Мощный поток реки сносит транспортное средство вместе с водителем. Мужчина пытается удержать квадроцикл, одной рукой опираясь на перила, а другой — удерживая технику.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина подделал номера у въезда на АЗС и попал на видео.

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