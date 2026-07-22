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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

В Белоруссии появились новые дорожные знаки с пешеходом и четырьмя стрелками

В Белоруссии протестируют пешеходные переходы нового формата
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске появился первый диагональный пешеходный переход, где пересекать дорогу можно по диагонали. В этот момент автомобили со всех направлений стоят и работает специально запрограммированная в светофоре пешеходная фаза регулирования, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

О том, что пешеходный переход является диагональным предупредит специальный знак квадратной формы с красной окантовкой: на нем изображены фигура человек и четыре стрелки, обозначающие, что пешеход может двигаться в любом направлении.

До этого «Белоруснефть» опровергла дефицит топлива на АЗС у границы с Россией.

Белорусская государственная нефтяная компания «Белоруснефть» опровергла распространившиеся в Сети слухи о введении на своих АЗС близ границы с Россией лимита на отпуск топлива в 20 литров.

В частности, речь шла об АЗС в Витебской области в двух километрах от границы с Псковской областью, где якобы не отпускают более 20 литров топлива. На предприятии официально заявили, что под распространяемыми в интернет-пространстве сообщениями подобного рода нет оснований: «Дефицита топлива на наших АЗС нет».

Ранее автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества вокруг бензина.

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