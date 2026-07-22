Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества вокруг бензина

Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках, после его установки они получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«На приемы ко мне приходят люди, которые потеряли деньги из-за простой, но опасной ошибки. Они установили приложение, которое казалось полезным, но вместо полезного сервиса они скачали программу, которая дала мошенникам доступ к их телефонам и деньгам. Два жителя Кузбасса уже лишились около 80 тысяч рублей. Это не просто случайность, это новая схема, которая активно распространяется по всей стране. Мошенники не взламывают телефон, они просто просят вас установить их программу, и вы это делаете», — сказал он.

Свищев уточнил, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. После установки оно начинает работать в фоновом режиме, передавая мошенникам данные с телефона: логины, пароли, смс-коды подтверждения, которые злоумышленники используют их для входа в банковские приложения и списания денег. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты.

«Один из главных законов цифровой безопасности: никогда не устанавливайте приложения по ссылкам из смс, мессенджеров или сомнительных сайтов. Даже если они кажутся полезными. Проверяйте разработчика, проверяйте отзывы, проверяйте разрешения. Если что-то смущает — не устанавливайте. Лучше потратить пять минут на проверку, чем потерять десятки тысяч рублей», — подчеркнул он.

Депутат рекомендовал при обнаружении подозрительного списания немедленно заблокировать карту через мобильное приложение банка или по телефону горячей линии, удалить приложение с телефона, сменить пароли в банковских приложениях и на «Госуслугах», обратиться в полицию с заявлением о краже и сохранить все данные о переводе — номер карты, сумму, дату, название получателя.

«Мошенники рассчитывают на невнимательность и спешку. Это может случиться с каждым, поэтому как только поняли, что скачали что-то подозрительное или заметили лишнее списание, то сразу действуйте. Никаких «потом разберусь». У мошенников нет выходных, а у вас есть только несколько минут, чтобы заблокировать карту и сохранить свои деньги. Заблокируйте карту, смените пароли, обратитесь в полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов вернуть деньги и наказать мошенников», — заключил он.

Ранее россиян предупреждали о мошенниках, которые могут заблокировать банковские счета почти каждого.