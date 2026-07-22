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Видео: в Татарстане вспыхнул груз внутри фуры

В Татарстане на видео попала фура с горящим внутри нее грузом
Кадр из видео/Telegram-канал «Регион116 Казань | Region116 Kazan»

В Татарстане на трассе М-7 в Рыбно-Слободском районе загорелся груз внутри фуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Регион116 Казань».

Инцидент попал на видео. На кадрах видна фура, которая заполнена горящими мешками. На них заметна надпись «Уголь». Мужчины группами вытаскивают мешки на дорогу с помощью деревянных поддонов и тросов. Далее заметно, как люди растащили горящий груз по дороге. После этого появляются кадры того, как очевидцы начали тушить пожар с помощью огнетушителя. Люди и горящий груз перекрыли движение по трассе.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Пермском крае мужчина разводил костер и опрокинул в него канистру с бензином. Канистра с горючим вспыхнула. Пострадавший был госпитализирован в районную больницу с ожогами разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что люксовый автомобиль вспыхнул на трассе в Новосибирской области.

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