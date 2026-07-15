Видео: люксовый автомобиль вспыхнул на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области на дороге загорелся BMW X5 и попал на видео

На Ордынской трассе рядом с селом Ярково загорелся BMW X5. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Водитель проезжавшей мимо машины запечатлел инцидент. На кадрах видно, как у обочины дороги стоит горящий люксовый автомобиль BMW X5. Заметны языки пламени и черные клубы дыма, поднимающиеся вверх. На дороге за горящим автомобилем видна остановившаяся машина. Также заметно, что на дороге стоят люди.

В настоящий момент неизвестно, от чего вспыхнул автомобиль. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого на видео попало, как в подмосковных Мытищах местные жители устроили фотосессию на фоне горящего дома, не покидая парковку и стоя у своих машин. По словам очевидцем, возгорание в жилом здании довольно серьезным. Несмотря на это, некоторые горожане предпочли не уезжать, а остаться у автомобилей, чтобы сделать селфи на фоне полыхающего строения.

Ранее сообщалось о возгорании автомобиля на МКАДе. Появилось видео инцидента.