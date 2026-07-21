Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Мужчина уронил канистру с бензином в огонь и чуть не сгорел

В Пермском крае мужчина опрокинул канистру с бензином в огонь и получил ожоги
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Куединском муниципальном округе Пермского края мужчина разводил костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости и уронил канистру с бензином в пламя. Об этом сообщило МЧС Пермского края.

В результате происшествия бензин вспыхнул. Мужчина получил термические ожоги различной степени тяжести. Пострадавшего оперативно доставили в приемное отделение местной больницы, где ему оказали необходимую медицинская помощь.

До этого в Курской области двое братьев-водителей бензовозов придумали схему хищения топлива, но в итоге попали под суд. Сергей и Максим Жиденко, работавшие на перевозках дизельного топлива, оставляли часть груза в цистерне после слива на АЗС, но отчитывались о полной разгрузке. Чтобы скрыть недостачу, братья фотографировали лишь пустые отсеки автоцистерны, причем один и тот же отсек снимали дважды. Кроме того, они занижали вес бензовоза в документах, скрывая реальные остатки топлива. Они признали вину и выплатили штраф.

Ранее сообщалось, что женщина на Peugeot начала давить сотрудника АЗС в Новосибирске из-за нехватки бензина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!