«Стабильный доход»: россиянка предлагала сдать авто в аренду, а сама продавала их

Россиянка предлагала владельцам сдать машины в аренду, а затем продавала авто

В Московской области сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнюю местную жительницу, подозреваемую в серии мошенничеств на общую сумму свыше 39 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, злоумышленница предлагала автовладельцам заработать на сдаче их иномарок в аренду, гарантируя стабильный доход. Первое время женщина исправно выплачивала собственникам машин денежные средства, но затем исчезала вместе с транспортом.

В дальнейшем фигурантка по подложным документам продавала находившиеся в ее распоряжении автомобили. Действуя подобным образом, в 2025 году она реализовала 12 чужих иномарок по ценам ниже рыночных.

До этого первый экземпляр ЗИЛ «Бычок» на шасси Mercedes-Benz выставили на продажу.

В 1995 году была произведена опытно-промышленная партия из 219 машин ЗИЛ-5301 «Бычок» на оригинальном шасси Mercedes-Benz T2. Сейчас одна из предсерийных машин выставлена на продажу.

Нынешний владелец планирует выручить за дизельный автомобиль 350 тыс. рублей. По уверениям продавца, пробег машины 1994 года выпуска составляет 300 тыс. км.

Под капотом установлен 86-сильный дизельный мотор объемом 4,0 литра, с которым работает 5-ступенчатая «механика».

Ранее в Нижнем Новгороде наладили выпуск тяжелых рамных внедорожников «Кабан».