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Первый экземпляр ЗИЛ «Бычок» на шасси Mercedes-Benz выставили на продажу

Motor: в продаже возник предсерийный ЗИЛ «Бычок» на агрегатах Mercedes-Benz
ЗИЛ

В 1995 году бла произведена опытно-промышленная партия из 219 машин ЗИЛ-5301 «Бычок» на оригинальном шасси Mercedes-Benz T2. Сейчас одна из предсерийных машин выставлена на продажу, сообщает журнал Motor.

Нынешний владелец планирует выручить за дизельный автомобиль 350 тыс. рублей. По уверениям продавца, пробег машины 1994 года выпуска составляет 300 тыс. км., уточняет издание.

Под капотом установлен 86-сильный дизельный мотор объёмом 4,0 литра, с которым работает 5-ступенчатая «механика».

До этого «АвтоВАЗ» отметил юбилей запуском обновленной Lada Niva Legend.

Главным новшеством стал двигатель 1.8, знакомый по модели Niva Travel. Мотор развивает 90 л.с. максимальной мощности и 153 Нм крутящего момента, паспортный расход топлива составляет 9 л/100 км. Однако улучшение не ограничилось силовой установкой — всего Niva Legend получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных узлов и деталей.

Ранее завод Haval в Тульской области остановил выпуск автомобилей.

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