Видео: петербуржцы разгромили автомобили на парковке из-за детей

В Санкт-Петербурге братья поругались из-за воспитания детей и начали крушить припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Областные разборки случились на Шоссе в Лаврики. По словам соседей, родственники серьезно спорили, как правильно поднимать и воспитывать отпрысков. После перепалки один из братьев, будучи крайне пьян и эмоционален, начал крушить припаркованные вокруг авто», – говорится в публикации.

По данным канала, сначала мужчина попытался вырвать фару у Mercedes, затем под руку попались стекла Kia Sportage и Mitsubishi Lancer. Владельцы поврежденных автомобилей несколько раз вызывали полицию. В результате произошедшего три автомобиля получили повреждения.

До этого в Екатеринбурге мужчины устроили драку на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. В местных пабликах сообщили, что конфликт произошел прошлой ночью у дома №33 на улице Академика Парина в Академгородке. Двое мужчин, предположительно находившихся в состоянии опьянения, напали на таксиста и его пассажира. Конфликт удалось прекратить случайному прохожему, после чего нападавшие ушли.

Ранее на видео попало, как пьяная водительница устроила истерику гаишнику после ДТП.