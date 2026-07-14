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Автомобили

На видео попало, как пьяная водительница устроила истерику гаишнику после ДТП

Mash: пьяная водительница устроила скандал с гаишниками после ДТП в Севастополе

В центре Севастополя пьяная женщина устроила скандал сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«28-летняя хозяйка Opel выпивала в машине на площади Нахимова. Потом решила переставить автомобиль, сдала назад и врезалась в припаркованное авто, пыталась сбежать. Задерживать ее до приезда ГИБДД пришлось очевидцам. Во время оформления дама кричала, угрожала мужем и пыталась убедить всех, что виноват другой водитель, ну потому что «неправильно припарковался», – говорится в публикации.

Камера, установленная в патрульном автомобиле, запечатлела инцидент. На записи слышно, как женщина громко кричит, убеждает гаишника, что она права. По данным канала, чтобы привести водительницу в чувство, ее отвезли в больницу: там правоохранители надели ей наручники. Иномарку нарушительницы отправили на штрафстоянку. Кроме того, суд лишил автомобилистку водительского удостоверения и назначил штраф в размере 47 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье собака сдала хозяйку-доносчицу.

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