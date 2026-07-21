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Россияне стали чаще выезжать на железнодорожный переезд под закрывающийся шлагбаум

В России увеличилось число ДТП на железнодорожных переездах
Karasev Viktor/Shutterstock/FOTODOM

За 6 месяцев 2026 года по вине водителей на железнодорожных переездах произошло 134 дорожно-транспортных происшествия. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит компания РЖД.

Основными причинами аварий государственная монополия называет выезд на пути под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим подвижным составом, поломки автомобиля на самом переезде.

До этого в поселке Красные Горки Тверской области произошло ДТП с участием железнодорожного состава и легкового автомобиля.

По предварительным данным, водитель машины не заметил приближающийся поезд при пересечении железнодорожной дороги и выехал на переезд прямо перед составом. Избежать столкновения не удалось.

В результате аварии поврежден двигатель поезда, а у машины оказался смятым кузов.

Ранее легковушка подкинула машину с беременной женщиной в Нижегородской области.

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