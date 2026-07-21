Не заметил поезд: железнодорожный состав снес легковушку в Тверской области

В поселке Красные Горки Тверской области произошло ДТП с участием железнодорожного состава и легкового автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно: Тверь».

По предварительным данным, водитель машины не заметил приближающийся поезд при пересечении железнодорожной дороги и выехал на переезд прямо перед составом. Избежать столкновения не удалось.

В результате аварии поврежден двигатель поезда, а у машины оказался смятым кузов. Движение через переезд временно перекрыто — на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

До этого в Москве на ТТК произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля и автобуса. Судя по фотографиям, грузовик выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. На месте аварии уже работают спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о столкновении грузового поезда и автомобиля с прицепом в Нижегородской области.