Легковушка подкинула машину с беременной женщиной в Нижнем Новгороде

В Богородском районе Нижегородской области возле деревни Хватково произошла серьезная авария, в которой пострадала беременная женщина. Об это сообщил Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как синия Lada Priora на полной скорости въезжает в задний бампер машины передним. От удара автомобиль подлетает, переворачивается и приземляется на выезжающую с парковки легковушку.

По предварительным данным, водитель Lada Priora находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того, как он протаранил попутный автомобиль, вылетел с дороги и снес опору линии электропередач.

В салоне перевернувшегося автомобиля была беременная женщина. О состоянии пострадавших информации не поступало.

До этого во Владивостоке произошла серьезная авария. На объездной трассе в районе Патрокла автомобиль с людьми влетел в остановившуюся машину, после чего перевернулся. Момент аварии попал на видео.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке Toyota зажало между автобусом и легковушкой.