Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Легковушка подкинула машину с беременной женщиной в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде Lada Priora протаранила автомобиль с беременной женщиной
Telegram-канал ДТП Нижний Новгород новости

В Богородском районе Нижегородской области возле деревни Хватково произошла серьезная авария, в которой пострадала беременная женщина. Об это сообщил Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как синия Lada Priora на полной скорости въезжает в задний бампер машины передним. От удара автомобиль подлетает, переворачивается и приземляется на выезжающую с парковки легковушку.

По предварительным данным, водитель Lada Priora находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После того, как он протаранил попутный автомобиль, вылетел с дороги и снес опору линии электропередач.

В салоне перевернувшегося автомобиля была беременная женщина. О состоянии пострадавших информации не поступало.

До этого во Владивостоке произошла серьезная авария. На объездной трассе в районе Патрокла автомобиль с людьми влетел в остановившуюся машину, после чего перевернулся. Момент аварии попал на видео.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке Toyota зажало между автобусом и легковушкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!