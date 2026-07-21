Авария парализовала проезд на севере Москвы

На севере столицы грузовик попал в ДТП и затруднил проезд.Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Грузовик с едой опрокинулся на бок на Дмитровском шоссе напротив входа в Тимирязевский райсуд Москвы. Водитель не пострадал и от помощи медиков отказался. Экстренные службы на месте, движение в районе ДТП затруднено», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыли спасатели, при этом сотрудники еще не поставили транспорт на колеса: грузовик лежит на дороге.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком. Прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что на МКАД «Газель» наехала на разделитель, опрокинулась и загорелась.