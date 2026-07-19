Видео: на МКАД «Газель» наехала на разделитель, опрокинулась и загорелась

На видео попало, как на МКАД «Газель» опрокинулась и загорелась

На внешней стороне 48-го км МКАД (в районе съезда № 47) произошло ДТП с участием автомобиля «Газель». Грузовик совершил наезд на разделительный буфер, после чего опрокинулся и загорелся, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено», — уточняется в публикации.

До этого маршрутка вспыхнула на трассе в Дагестане и попала на видео.

В Касумкентском районе Дагестана микроавтобус загорелся на обочине дороги. На кадрах с места происшествия виден белый микроавтобус, который полностью охвачен огнем. Языки пламени вырываются из окон. Людей рядом не видно, видимой деформации кузова машины из-за ДТП также нет. О причинах пожара не сообщается.

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