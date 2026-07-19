Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Видео: на МКАД «Газель» наехала на разделитель, опрокинулась и загорелась

На видео попало, как на МКАД «Газель» опрокинулась и загорелась

На внешней стороне 48-го км МКАД (в районе съезда № 47) произошло ДТП с участием автомобиля «Газель». Грузовик совершил наезд на разделительный буфер, после чего опрокинулся и загорелся, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено», — уточняется в публикации.

До этого маршрутка вспыхнула на трассе в Дагестане и попала на видео.

В Касумкентском районе Дагестана микроавтобус загорелся на обочине дороги. На кадрах с места происшествия виден белый микроавтобус, который полностью охвачен огнем. Языки пламени вырываются из окон. Людей рядом не видно, видимой деформации кузова машины из-за ДТП также нет. О причинах пожара не сообщается.

Ранее первые электромобили «Атом» передали покупателям.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!