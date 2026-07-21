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Женщины избили друг друга в трамвае, и это попало на видео

В Казани на видео сняли жесткую драку пассажирок трамвая

В Казани женщины подрались в переполненном трамвае. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань».

«Жесткая драка между двумя женщинами произошла в казанском трамвае. Читатель пишет, что женщин пришлось буквально разнимать. Причина конфликта уточняется», – говорится в публикации.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как нарушительницы бьют друг друга руками в переполненном транспорте, при этом очевидцы пытаются остановиться конфликт, но пассажирки продолжают и нецензурно выражаются.

До этого в Екатеринбурге мужчины устроили драку на проезжей части. Уличная камера запечатлела инцидент. В местных пабликах сообщили, что конфликт произошел прошлой ночью у дома №33 на улице Академика Парина в Академгородке. Двое мужчин, предположительно находившихся в состоянии опьянения, напали на таксиста и его пассажира. Конфликт удалось прекратить случайному прохожему, после чего нападавшие ушли.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пассажир с водителем избили друг друга и попали на камеру.

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