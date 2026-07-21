Верховный суд России разрешил не возить с собой бумажный полис ОСАГО

Верховный суд РФ разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде

Верховный суд России разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение.

Отмечается, что в суд обратился житель Свердловской области, которого в 2024 году остановил инспектор ГИБДД для проверки документов. У водителя не было с собой бумажного полиса ОСАГО, хотя полис был оформлен. В результате водителю выписали штраф в размере 500 рублей за управление транспортным средством безстрахового полиса обязательного страхования гражданской ответственности.

Водитель обжаловал штраф, дойдя до Верховного суда, которые подтвердил, что у него был полис ОСАГО, срок действия которого не истек. Суд постановил, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения.

В начале мая Российский союз автомобилистов (РСА) рекомендовал российским водителям иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета.

Также водителю стоит иметь под рукой контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика.

Ранее Путин подписал закон о штрафах за отсутствие ОСАГО.