Автомобилистам рекомендовали возить с собой бумажный полис ОСАГО

РСА: водителям стоит иметь при себе бумажный полис ОСАГО при проблемах со связью

Российским автолюбителям рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автомобилистов (РСА).

«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — говорится в сообщении.

Также водителю стоит иметь под рукой контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика.

Операторы связи предупредили жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая. Пользователям рекомендовано использовать сети Wi-Fi для доступа в интернет, а также активировать технологию VoLTE для голосовой связи.

На этом фоне москвичам посоветовали распечатывать билеты в театры и музеи перед посещением.

