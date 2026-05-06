Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Автомобили

Автомобилистам рекомендовали возить с собой бумажный полис ОСАГО

РСА: водителям стоит иметь при себе бумажный полис ОСАГО при проблемах со связью
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российским автолюбителям рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автомобилистов (РСА).

«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — говорится в сообщении.

Также водителю стоит иметь под рукой контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика.

Операторы связи предупредили жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS в период с 5 по 9 мая. Пользователям рекомендовано использовать сети Wi-Fi для доступа в интернет, а также активировать технологию VoLTE для голосовой связи.

На этом фоне москвичам посоветовали распечатывать билеты в театры и музеи перед посещением.

Ранее стало известно, кто заработал на ограничениях связи в России.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!