Электросамокат вспыхнул в многоэтажке в Москве

В Москве электросамокат загорелся в многоэтажном доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Электросамокат вспыхнул в приквартирном холле многоэтажки в Митино. Подъезд из-за этого сильно задымило», – говорится в публикации.

По данным канала, потушить загоревшееся средство индивидуальной мобильности удалось только прибывшим пожарным.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком. Прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

Кроме того, в Москве на ТТК на Олимпийском проспекте произошла серьезная авария с большегрузом и автобусом, которая затруднила проезд.

Ранее сообщалось, что легковушка с россиянином воспламенилась на ходу и выгорела дотла из-за угрозы взрыва.