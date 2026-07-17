Угроза взрыва: легковушка с россиянином воспламенилась на ходу и выгорела дотла

В Краснодарском крае автомобиль с человеком вспыхнул на ходу и сгорел дотла

В Темрюкском районе Краснодарского края легковая машина загорелась на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Инцидент случился днем на трассе Новороссийск — Керчь. Прибывшие на место пожарные установили, что машина загорелась прямо во время движения — была угроза взрыва топливного бака», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего легковая машина получила серьезные повреждения: ее кузов выгорел полностью. По данным канала, прибывшие медики оперативно ликвидировали возгорание, в результате пожара никто не пострадал.

До этого в Иркутской области FAW влетел в Honda Stream. По предварительной информации, 63-летний водитель Honda Stream при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с большегрузом FAW.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как фура на скорости сносит иномарку: машина получила серьезные повреждения, кузов буквально смяло и разорвало. В результате произошедшего водитель Honda и его 14-летний пассажир получили травмы, медики госпитализировали людей.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на западе Москвы.