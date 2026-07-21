На Алтае разворотило автобус с людьми

В Новоалтайске на видео сняли автобус, который разворотило в жестком ДТП

В Новоалтайске автобус с людьми разбился в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Барнаула и Краснодарского края».

«На кадрах <...> видно, что пассажирский автобус сильно пострадал. Авария произошла возле остановки «Депо». Подробности аварии уточняются», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На записи заметно, что в результате произошедшего общественный транспорт получил серьезные повреждения: у автобуса смят и разбит кузов, а его салон полностью разворотило,при этом детали разлетелись по проезжей части. На месте столкновения собралась толпа. О пострадавших не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком.

Ранее сообщалось, что в Москве на трассе расплющило легковушку.