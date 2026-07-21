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Видео: в Москве Mercedes с человеком опрокинулся в кювет

На северо-западе Москвы Mercedes вылетел в кювет, есть пострадавший

На северо-западе столицы Mercedes вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Mercedes вылетел через ограждение в кювет после столкновения с такси на Строгинском шоссе на северо-западе Москвы. Пострадал один человек из баварца», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии такси врезалось в столб, при этом детали разлетелись по проезжей части. Кроме того, заметно, что иномарка приземлилась на крышу за пределами дороги: о состоянии водителя Mercedes не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком. Прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП с Range Rover на севере Москвы.

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