На севере Москвы произошло серьезное ДТП с Range Rover

В Москве Range Rover влетел в такси, есть пострадавший

На севере столицы иномарка врезалась в машину такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Range Rover столкнулся с машиной такси в Петровско-Разумовском проезде на севере Москвы. Травмы получил водитель внедорожника», – говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Кроме того, в Омской области пассажирский автобус вылетел в кювет на трассе.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.