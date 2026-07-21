Появились первые кадры: байкер не выжил в фатальном ДТП с пикапом

В Ленобласти мотоциклист на скорости влетел в пикап и не выжил

В Ленинградской области на Ропшинском шоссе байкер влетел в пикап. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Мотоцикл Honda на высокой скорости врезался в пикап RAM, совершавший поворот. По словам очевидцев, поток машин притормозил, пропуская пикап. В этот момент байкер вышел на встречную полосу через сплошную и прибавил газу. Скорость была выше 100 км/ч — водитель автомобиля просто не успел среагировать. От мощного удара мотоцикл перелетел через пикап, а у машины стойку вдавило в салон», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего 33-летний водитель Honda получил травмы, несовместимые с жизнью, его 41-летнего пассажира госпитализировали с переломами в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки.

Ранее стало известно, что последние секунды жизни байкера попали на видео.