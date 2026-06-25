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Последние секунды жизни байкера попали на видео

В Петербурге на видео сняли момент фатального ДТП, в котором разбился байкер
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге байкер на скорости врезался в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Около полуночи 26-летняя девушка за рулем «Киа» при повороте на улицу Ткачей не пропустила встречный мотоцикл. <...> Мощный удар с легковушкой развернул ее на 180 градусов», – говорится в публикации.

Инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны. Уличная камера запечатлела момент аварии. На кадрах видно, как байкер на скорости влетает в иномарку. По данным канала, травмы, которые получил мотоциклист оказались несовместимыми с жизнью. Также известно, что в момент ДТП водительница Kia пострадала: прибывшие медики госпитализировали женщину в состоянии средней тяжести.

По словам очевидцев, байкер мог ехать с очень высокой скоростью, стрелка спидометра после столкновения осталась на 160 км/ч. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

Ранее фура с отходами опрокинулась в Петербурге и попала на камеру.

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