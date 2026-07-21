В России придумали, как при нарушении ПДД не наказывать дважды за одно и то же

Юрист Яковлева: в РФ не будут дважды наказывать за одно и то же нарушение ПДД

С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщила «Прайму» директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего.

По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует Федеральный закон № 197-ФЗ. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление.

Яковлева подчеркнула, что за несколько разных нарушений по-прежнему будут назначаться отдельные наказания. А новый закон позволит устранить правовую неопределенность, практике его применения еще только предстоит сформироваться.

До этого КПРФ предложила увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если «штрафник» уложился в 30 дней.

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