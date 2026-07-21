Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

В России придумали, как при нарушении ПДД не наказывать дважды за одно и то же

Юрист Яковлева: в РФ не будут дважды наказывать за одно и то же нарушение ПДД
Максим Блинов/РИА «Новости»

С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщила «Прайму» директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего.

По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует Федеральный закон № 197-ФЗ. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление.

Яковлева подчеркнула, что за несколько разных нарушений по-прежнему будут назначаться отдельные наказания. А новый закон позволит устранить правовую неопределенность, практике его применения еще только предстоит сформироваться.

До этого КПРФ предложила увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если «штрафник» уложился в 30 дней.

Ранее водителям рассказали, какие проверки их ждут после изъятия прав в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!