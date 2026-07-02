Водителям рассказали, какие проверки их ждут после изъятия прав в 2026 году

В 2026 году при возвращении прав после лишения необходимо сдать экзамен на знание ПДД. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев. Он подчеркнул, если права отняли за злостные нарушения, то водителю придется пройти дополнительные проверки.

«В 2026 году после лишения водительского удостоверения необходимо сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Если речь идет о лишении за управление в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования или за употребление алкоголя после ДТП, то в таких случаях помимо сдачи экзамена предусмотрены дополнительные последствия», — отметил адвокат.

По его словам, в этих случаях водителю помимо экзамена также потребуется пройти медицинскую комиссию и получить справку, как при первичном оформлении прав. Кроме того, до возврата удостоверения необходимо оплатить все имеющиеся штрафы. С полным пакетом документов следует обратиться в ГИБДД для восстановления права управления.

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