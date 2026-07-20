Завод Haval в Тульской области остановил выпуск автомобилей

Китайский автопроизводитель Haval приостановил работу своего завода в Тульской области. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Haval.

По данным источника, с 20 июля по 2 августа на предприятии объявлен корпоративный отпуск. В этот период на заводе планируется установка дополнительного автоматизированного оборудования. В цехе штамповки проведут наладку новых штампов, а основную линию цеха сварки полностью автоматизируют. Также осуществят плановые работы по техническому обслуживанию оборудования для обеспечения дальнейшей бесперебойной работы предприятия.

Завод Haval расположен в индустриальном парке «Узловая» Тульской области и работает с 2019 года. В настоящее время на предприятии выпускают шесть моделей: кроссоверы Jolion, F7, М6 и Dargo, кросс-купе F7x, а также кроссоверы повышенной проходимости H3 и H7. Возобновление производства запланировано на 3 августа.

Ранее сообщалось, что завод «Автотор» в Калининграде перешел на полный цикл выпуска китайских кроссоверов SWM.