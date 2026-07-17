Видео: в Балашихе 15-летняя школьница пыталась спалить АЗС

В Балашихе на видео сняли 15-летнюю школьницу, которая пыталась поджечь АЗС

В подмосковной Балашихе подросток пыталась поджечь АЗС после угроз мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В подмосковной Балашихе 15-летняя девочка попыталась поджечь автозаправочную станцию по указанию неизвестного мужчины, с которым она переписывалась в мессенджере. Подросток пришла на АЗС на Керамической улице, облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась поджечь его спичками», – говорится в публикации.

По данным канала, нарушительница не смог довести поджог до конца — его остановили сотрудники АЗС и передали прибывшим полицейским. Возгорания на станции удалось избежать.

В ходе опроса школьница рассказала, что переписывалась с неизвестным мужчиной, который оказывал на нее психологическое давление, угрожал и принудил выполнить его указания. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на умышленный поджог (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Кроме того, по факту произошедшего возбуждено дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее сообщалось, что подросток поджег две заправки в Ленобласти под влиянием неизвестного.