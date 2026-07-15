Запугали «делом о госизмене»: подросток поджег автомобиль ГИБДД и попался

Во Всеволжском районе Ленинградской области подросток поджег машину сотрудников ГИБДД и скрылся с места преступления. Об этом сообщило издание 47news.ru.

«Автомобиль Госавтоинспекции у здания в переулке Вахрушева во Всеволожске тотально выгорел 13 июля. По предварительным данным, подросток перелез через забор, облил автомобиль горючим и поджег. Удивительно, но несовершеннолетнему удалось скрыться тем же манером, то есть перелезть через забор на улицу», — отмечает издание.

По предварительным данным, молодой человек стал жертвой мошенников. Злоумышленники говорили о проблемах его родителей, в том числе ссылались на якобы заведённое уголовное дело о государственной измене. Представляясь сотрудниками ФСБ, они убедили подростка прийти к зданию районного отдела полиции.

В настоящий момент подростка задержали. О дальнейших действиях следственных органов пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что кузбасский подросток поджег машину полиции по заданию неизвестных.