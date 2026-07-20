Авария с «Газелью» парализовала Казанское шоссе

В Нижегородской области произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Легковушка и «Газель» столкнулись на Казанском шоссе. К месту аварии приехала скорая. На дороге собралась пробка примерно на два километра», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент столкновения автомобили получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место аварии прибыли спасатели, о пострадавших не сообщается.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.