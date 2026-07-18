ДТП парализовало движение на МКАД

На МКАД на юге Москвы образовалась пробка после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что из-за аварии доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.