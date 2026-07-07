В Москве на МКАД массовое ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 4 км МКАД (перед съездом на Носовихинское шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», – говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла вечером 6 июля. Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки.

О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

До этого в Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. На кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.