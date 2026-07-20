В центре Москвы перекрыли проезд

В Тверском районе столицы временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение по ул. Большая Дмитровка от Козицкого переулка до Страстного бульвара перекрыто на время работы экстренных служб», – говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, что в районе МКАД перекрыли проезд.