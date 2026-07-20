Человек пострадал в ДТП на МКАД

В Москве на МКАД произошло жесткое ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Легковой Hyundai и грузовик Isuzu столкнулись на МКАД в районе Коммунарского шоссе. В результате аварии пострадал один человек», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, перекрыта ли часть дороги, не сообщается.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.