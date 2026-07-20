Появились кадры: в Забайкалье Toyota с женщинами разбилась в фатальном ДТП с деревом

Mash: в Забайкалье девушка не выжила, врезавшись на авто в дерево

В Забайкалье автомобиль с женщинами влетел в дерево. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Toyota Corolla слетела с дороги в поселке Шерловая Гора на улице 50 лет Октября и на скорости въехала в дерево, после — в забор», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии иномарка получила серьезные повреждения: ее кузов полностью смяло. По предварительным данным, водительского удостоверения у женщины не было, при этом травмы, которые она получила, оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, в ДТП пострадала 27-летняя пассажирка: медики госпитализировали ее в районную больницу. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми.